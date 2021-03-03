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رياضة

سندس حشانة : الأهلي نادي عربي بمواصفات أوروبية.. وفخورة بكوني أول محترفة في تاريخ النادي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:14 ص
صدى البلد
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محمد سمير
كشفت سندس حشانة لاعبة فريق سيدات يد الأهلي عن أسباب اختيارها الانضمام للقلعة الحمراء وعن طموحها مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت حشانة في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنها فضلت الانضمام للأهلي في نهاية الموسم الماضي ، لامتلاكه شعبية كبيرة في الوطن العربي مؤكدة أنه فضلت عرض الأهلي علي العديد من العروض الأوروبية التي وصلتها.

وأضافت حشانة أن الأهلي نادي عربي بمواضفات أوروبية ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والعالم مؤكدة أنها لم تتردد لحظة في قبول عرض الأهلي.

وأوضحت سندس أن المفاوضات لم تستغرق الكثير من الوقت بعدما حسمت أمرها بالانضمام إلى القلعة الحمراء في وقت قصير للغاية مشيرة الي أن طموحها بلا حدود مع الأهلي وستبذل قصاري جهدها للمساهمة في تتويج الفريق بالثلاثية خلال الموسم الحالي.

وعن كونها أول محترفة في تاريخ سيدات يد الأهلي قالت سندس أنه فخر عظيم لها أن تكون أول محترفة في النادي وتتمني أن تسعد جماهيره العظيمة خاصة بعدما رأت دعمهم اللامحدود للفريق علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
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