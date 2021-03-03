أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاربعاء 3-3-2021

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية"dmc، اليوم الاربعاء 3- 3-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية والعربية .





سعر الدولار اليوم





وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.76جنيه للبيع، و15.66جنيه للشراء.





سعر اليورو





سعر اليورو 18.99جنيه للبيع و18.79جنيه للشراء.





سعر الجنيه الإسترليني





سعر الجنيه الإسترليني 21.95جنيه للبيع و21.71جنيه للشراء.





سعر الريال السعودى





سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.11للشراء.





سعر الدينار الكويتى





سعر الدينار الكويتى 52.15 جنيه للبيع 48.95جنيه للشراء.





وسجل سعر الدولار في بنوك: "الأهلي اليوناني، التعمير والإسكان، بلوم، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي" 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.