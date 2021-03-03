نائب محافظ القاهرة توجه بحل مشكلة الباعة الجائلين بحلوان وتتابع سوق توشكى













أجرت المهندسةجيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تفقدية بحى حلوان لمتابعة بعض المشروعات الجارية والقائمة بالاضافة إلى الوقوف على حالة النظافة والانضباط بالشوارع والميادين والوصول إلى افضل السبل فى بهدف الارتقاء بحى حلوان .









كما عقدت اجتماع موسع عقب الجولة بمقر حى حلوان برأستها وبرفقتها مجموعة عمل كاملة من المنطقة الجنوبية على رأسها المهندس مصطفى زهران مدير عام مشروعات المنطقة الجنوبية وبحضور الدكتور احمد جودة رئيس الحى وذلك لمناقشة كيفية الانتهاء الاعمال والمشروعات الجارية بنطاق الحى ومدى تنفيذها وعرض المشاكل او العقبات التى تحول دون استكمالها.









وناقشت نائب المحافظ ملف او مشكلة اشغال الطريق وانتشار الباعة الجائلين وخاصة بالمنطقة المحيطة بميدان محطة حلوان وامام محطة مترو حلوان حيث أكدت على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية بشكل نهائى وجذرى حيث ان هذا المظهر يسئ إلى الشكل العام ويجعل المنطقة تظهر بمظهر غير حضارى إلى جانب تعطيل المارة من المواطنين والاختناق المرورى بهذه المنطقة الهامة.









وأكدت على اهمية الاخذ فى الاعتبار مراعاة الباعة الجائلين الموجودين بهذه المنطقة وضرورة دارسة اقتراح اماكن بديلة لهم وعدم المساس بمصدر رزقهم ، وقد تم عرض اكثر من مقترح وجارى الدراسة للوصول إلى الحل الامثل.









وفى سياق متصل ناقشت نسبة تنفيذ الاعمال الجارية بسوق توشكى حيث اكد رئيس الحى على انه اوشك على الانتهاء مشيرا الى انه جارى تركيب الاعمدة والكابلات لاستكمال ما تبقى من مقترح اعادة اعماره بعد الحريق الذى نشب به فى وقت سابق.









كما تابعت ما تم من اعمال بشأن خطة التطوير طبقا للخطّة الاستثمارية فى نطاق اعمال الرصف والطرق وقد أكدت ضرورة الاسراع فى تنفيذ الاعمال واعادة الشيء لاصله كما وجهت بضرورة الانتهاء من التجديد والتطوير بشبكة الصرف الصحى بمنطقة عرب غنيم وعزبة الوالدة طبقا للخطّةالاستثمارية وتابعت وتواصلت مع ادارة الاشغال العسكرية لتسليم الاعمال حيث تم التنفيذ من خلالها.









ووجهت بضرورة الاهتمام بجميع المناطق التابع للحى والقيام بأعمال الرصف وتطوير بعض الشوارع والميادين ورفع كفاءتها، كما أكدت على ضرورة تكثيف حملات النظافة والاشغالات بجميع الشوارع والميادين بالحى بالاضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبنى الادارى للحى وبالشوارع ايضا.









فى نهاية اللقاء اشارت نائب محافظ القاهرة إلى ان منظومة العمل تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.









واكدت المهندسة جيهان على حرصها على المتابعة المستمرة والتوجيه المباشر ومحاولة تذليل أى عقبات من شأنها تعطيل تنفيذ اعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين ودراسة القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بجميع احياءالمنطقة الجنوبية،حيث انها تسعى جاهده للارتقاء بجميع احياء المنطقه عن طريق التطوير الدائم و اقامة المشروعات الهامة والحيوية التي تهم المواطن والتي من شانها ان توفر له كل سبل الراحة والامان كما تمكنه من ان يعيش ويتمتع بمجتمع راقي متحضر بالاضافة إلى تحسين جودة و مستوى الخدمات المقدمة.

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واوضحت ان ذلك يأتى بالتزامن مع مواجهة عدة تحديات والتي كانت على رأسها نصيب المنطقة الجنوبية الكبير من العشوائيات والازلات وعدد احيائها 13والذى يضاعف من كثافة الاعمال بالمنطقة ، مؤكدة حرصها الشديد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتلبيةكل احتياجات ومتطلبات المواطن والحفاظ على سلامته وتوفير حياة راقية ومظهر حضارى.







