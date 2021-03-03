صحة البرلمان توضح حقيقة وجود فيروس نيباه في مصر

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق أن الحكومة يجب أن يكون لديها خطط قوية جدا لمواجهة فيروس نيباه من خلال الطب الوقائى من خلال الوقاية من الأمراض المعدية ، والاهتمام بتطعيمات الأطفال.





وأضاف حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : نجد الدولة قوية فى هذا المجال ، لكن الأهم هو الاهتمام بمكافحة العدوى سواء داخل المستشفيات والمنشات الصحية أو من خلال تعليم ثقافة مكافحة العدوى فى البيوت ، ولو لدينا هذه الثقافة مثل اليابان وجنوب شرق آسيا مهما وظهر أى فيروس فإننا لن نتخوف من أى فيروسات لو اتبعنا الإجراءات الاحترازية.





وكشف رئيس لجنة الصحة بالبرلمان ووزير الصحة السابق عن أن فيروس نيباه هو فيروس إعلامى وغير موجود إلا فى الإعلام فقط ، حيث قامت أحد الجرائد الأجنبية بنشر خبر عنه وتلقفته وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعى وأصبح مشهور جدا ، ولكنه غير منتشر ومعروف من أكثر من 20 عاما.





كما أكد أن فيروس نيباه هو عبارة عن نوع من الفيروس موجود وموصوف منذ فترة كبيرة فى مقاطعة فى الصين ولم ينتشر فى الصين على مستوى واسع، وهو يأتى عن طريق بعض الحيوانات وينتقل إلى الإنسان ويصيب الانسان عن طريق الأكل والتنفس كما يصيب المخ ويحدث إلتهاب.





واختتم تصريحات : الحالات التى أصيبت بفيروس نيباه قليلة جدا ، ولكن خطورته أنه ليس له أى علاج.



