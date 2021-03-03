إصابة 15 عاملا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة

أصيب 15 عاملا زراعيا، في حادث مروري، في الساعات الأولي من صباح اليوم ، بالطريق الواصل بين مركز ديروط بأسيوط ومركز الفرافرة في

الوادي الجديد

، وتلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق الفرافرة – ديروط.