6160 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي بأسوان يؤدون امتحانات اليوم

يؤدي اليوم الأربعاء 6160 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان إمتحانات الفصل الدراسي الأول أونلاين على أجهزة التابلت في مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية طبقا لجدول وزارة التربية والتعليم.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المدارس التزمت بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بدءا من تعقيم وتطهير اللجان، مرورًا بالبوابة الإلكترونية للتعقيم، وصولًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب والتأكد من ارتداء جميع العاملين باللجان والطلاب الكمامات.
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وأشار خالد قبيصى بأنه يؤدي أيضًا طلاب الصف الأول الثانوى الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) من لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم 13918 طالبا وطالبة امتحاناتهم (الورقية) في عدد من المواد المنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللحان.
هذا وكان قد قام الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بمتابعة وتفقد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للإطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل أروقة كلية التجارة بمجمع أبوالريش برفقة الدكتور مصطفي حسيب عميد الكلية ووكلاء الكلية .
وقد أكد الدكتور أحمد غلاب أن إدارة الجامعة تواصل الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة المشاكل الخاصة بأبنائنا الطلاب أولا بأول من خلال التواصل المباشر معهم .
وأضاف أحمد غلاب بأن الجامعة تعمل علي تسخير كافة إمكانياتها ، مع تقديم الخدمات الطبية لتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات حيث يبلغ إجمالي طلاب جامعة أسوان بمختلف كلياتها 29 ألف طالب وطالبة يؤدون أعمال الامتحانات بداية من يوم السبت الماضي الموافق 27 فبراير 2021.
وأكد رئيس جامعة أسوان علي أهمية المتابعة اليومية من خلال لجان إدارت الأزمة المكون بمختلف الكليات والادارة المركزية لتجنب أبناءنا الطلاب من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد والقيام بأعمال التعقيم والرش بشكل يومي ودائم .
وكان قد تلقي الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أسوان الجامعي والتي بدأت أعمال التطعيم لرئيس الجامعه والاطقم الطبيه حسب أولويه التسجيل .
ومن جانبه أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان أن المدارس التزمت بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بدءا من تعقيم وتطهير اللجان، مرورًا بالبوابة الإلكترونية للتعقيم، وصولًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب والتأكد من ارتداء جميع العاملين باللجان والطلاب الكمامات.
واقرأ أيضًا:
1000 فنى ماهر .. مبادرة لتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل في أسوان
وأشار خالد قبيصى بأنه يؤدي أيضًا طلاب الصف الأول الثانوى الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) من لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم 13918 طالبا وطالبة امتحاناتهم (الورقية) في عدد من المواد المنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللحان.
هذا وكان قد قام الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بمتابعة وتفقد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للإطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل أروقة كلية التجارة بمجمع أبوالريش برفقة الدكتور مصطفي حسيب عميد الكلية ووكلاء الكلية .
وقد أكد الدكتور أحمد غلاب أن إدارة الجامعة تواصل الاطمئنان على سير أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة المشاكل الخاصة بأبنائنا الطلاب أولا بأول من خلال التواصل المباشر معهم .
وأضاف أحمد غلاب بأن الجامعة تعمل علي تسخير كافة إمكانياتها ، مع تقديم الخدمات الطبية لتهيئة البيئة الآمنة والمناسبة والمريحة للطلاب خلال أداء الامتحانات حيث يبلغ إجمالي طلاب جامعة أسوان بمختلف كلياتها 29 ألف طالب وطالبة يؤدون أعمال الامتحانات بداية من يوم السبت الماضي الموافق 27 فبراير 2021.
وأكد رئيس جامعة أسوان علي أهمية المتابعة اليومية من خلال لجان إدارت الأزمة المكون بمختلف الكليات والادارة المركزية لتجنب أبناءنا الطلاب من التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد والقيام بأعمال التعقيم والرش بشكل يومي ودائم .
وكان قد تلقي الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية داخل مستشفى أسوان الجامعي والتي بدأت أعمال التطعيم لرئيس الجامعه والاطقم الطبيه حسب أولويه التسجيل .