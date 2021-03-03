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أخبار العالم

بعد استهداف عين الأسد بهجوم صاروخي.. تحذير قوي من بريطانيا بشأن العراق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:41 ص
تحذير قوي من بريطانيا
تحذير قوي من بريطانيا بشأن العراق
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دعاء أبوهشيمة
أعرب السفير البريطاني لدى بغداد، ستيفن هوكي، الأربعاء، عن إدانة لندن القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الاسد، محذرا من "زعزعة استقرار العراق.

وقال هوكي، في تغريدة له عبر منصة تويتر، "ادين بشدة الهجمات الصاروخية صباح اليوم على قاعدة عين الاسد والتي تضم قوات للتحالف الدولي".

وأوضح السفير البريطاني أن "قوات التحالف موجودة في العراق لمحاربة داعش بدعوة من الحكومة العراقية".

وأشار إلى أن "هذه الهجمات الارهابية تقوض القتال ضد داعش وتزعزع استقرار العراق".

وكشفت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأربعاء،  تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد، في الأنبار.

ونقلت صحيفة "بغداد اليوم" عن المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قوله إن "10 صواريخ انطلقت باتجاه قاعدة عين الأسد في الأنبار، صباح اليوم".

وأضاف، أن "الهجوم وقع في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم".

وحول الأضرار، قال اللواء الخفاجي إن "الصواريخ وقعت جميعها في محيط القاعدة، ولم تلحق أضرارا مادية أو بشرية بالقاعدة".

وأشار الى أن "الصواريخ المستخدمة نوع (غراد)"، مشددا على أن "عمليات التحقيق والبحث ما زالت مستمرة، وأن جميع المعلومات أولية وغير نهائية".

كما كشف مصدر أمني عن الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
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