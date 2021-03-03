فى عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير رمزى





وفى هذا التقرير ننشر معلومات لا تعرفها عن الفنانة سهير رمزى:





- هى ابنة الفنانة درية أحمد، ودخلت مجال التمثيل فى عمر السادسة.





- عملت كمضيفة طيران ثم عارضة أـزياء وعادة مرة أخرى إلى التمثيل فى سن التاسعة عشرة من عمرها فى فيلم " الناس اللي جوه" .





- قامت بالمشاركة فى عدد من الأفلام السنيمائية الجريئة ولمعت فى الادوار المثيرة و لكن اعتزلت وارتدت الحجاب ثم عادت مرة أخرى إلى التمثيل بحجابها .





- من هم أعمالها، الحسناء واللص، ثرثرة فوق النيل، رجال لا يخافون الموت، عالم عيال عيال .









تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزى بعيد ميلادها الـ 73، حيث إنها من مواليد عام 1946 ، ومن مواليد محافظة بور سعيد.