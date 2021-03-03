ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سهير رمزى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:00 م
سهير رمزى
سهير رمزى
Advertisements
مريم عزت
تحتفل اليوم الفنانة سهير رمزى بعيد ميلادها الـ 73، حيث إنها من مواليد عام 1946 ، ومن مواليد محافظة بور سعيد. 

وفى هذا التقرير ننشر معلومات لا تعرفها عن الفنانة سهير رمزى:

- هى ابنة الفنانة درية أحمد، ودخلت مجال التمثيل فى عمر السادسة. 

- عملت كمضيفة طيران ثم عارضة أـزياء وعادة مرة أخرى إلى التمثيل فى سن التاسعة عشرة من عمرها فى فيلم  " الناس اللي جوه" . 

- قامت بالمشاركة فى عدد من الأفلام السنيمائية الجريئة ولمعت فى الادوار المثيرة و لكن اعتزلت وارتدت الحجاب ثم عادت مرة أخرى إلى التمثيل بحجابها . 

- من هم أعمالها، الحسناء واللص، ثرثرة فوق النيل، رجال لا يخافون الموت، عالم عيال عيال .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رجاء يوسف

في عيد ميلادها.. 7 معلومات لا تعرفها عن نور قدري

اعتزلت مرتين وحجت 7 مرات وأدت 27 عمرة.. معلومات لا تعرفها عن نجمة الإغراء ناهد يسري

أجواء رومانسية.. سهير رمزي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها

في عيد ميلاد سهير رمزي.. تعرف على دورها في اعتزال والدتها للفن

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

أسئلة من خارج المنهج.. خطأ في امتحان أولى إعدادي بمدارس الهرم والإدارة التعليمية تتدارك الأمر وتعاقب المخطئين

انتقد التعصب الكروى.. أول رد من واضع سؤال "أشرف بن شرقي" فى امتحان حقوق سوهاج

اليوم .. مصطفى محمد يواجه بادجي وجيرالدو في الدوري التركي

فيديو جراف| لو رخصتك منتهية هتدفع 3 آلاف جنيه.. غرامات مالية في قانون المرور

هل يجوز أداء الصلاة طوال اليوم بوضوء واحد ؟ .. الإفتاء تجيب

Advertisements

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

تتسبب في ارتفاع الفاتورة.. أجهزة لا تنطفئ رغم فصلها وتستمر في استهلاك الكهرباء

تشمل القاهرة .. عودة الأمطار على 16 منطقة بالجمهورية | الطقس اليوم

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة الامتناع عن تنفيذ رؤية واستضافة الطفل في قانون الأحوال الشخصية

صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

الخفاش مصنع كورونا الأصلي.. والفيروس قادر على التحور طبيعيًا بشكل يصدم العلماء .. تفاصيل جديدة

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

أخبار الرياضة.. كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. وميدو يفتح النار على خالد الغندور

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سهير رمزي

هل الزكاة في الشهادات البنكية على الفوائد أم رأس المال .. علي جمعة يحسم الخلاف

حكم الذهاب للعمل بدون الاغتسال من الجنابة .. المفتي يصحح اعتقادا خاطئا

تراجع الدولار.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 3-3-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس