ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر يعلن موقف سموحه النهائي من أزمة المسحات الطبية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:30 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن موقفه النهائي من تحمل نفقات المسحات الطبية. 

واكد فرج عامر في تصريحات عبر أثير "اون سبورت اف ام" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ارسل مبالغ ماليه لدعم الاتحاد في ظل أزمة فيروس كورونا مشددا على أن تلك الأموال حق للأندية. 

وأضاف أن الموسم بدأ واتحاد الكرة أعلن تحمله لقيمة المسحات الطبية فلماذا يتم الآن مطالبة الاندية بتكلفتها مشددا على أن ما يحدث أمر غير منطقي. 

وتابع أن سموحه شأنه شأن جميع أندية الدوري المصري وأن النادي لن يتحمل قيمة إجراء المسحات الطبية. 

وتابع أن الحل الأنسب هو إنشاء رابطة الأندية المحترفه وان يكون لها دور فعال ليس مثلما حدث من قبل وكانت مجرد توصيات لا قيمة لها. 

وأكمل أن سموحة يعاني من أخطاء الحكام خلال المباريات و أن تلك الأخطاء " مقصودة" ومتعمدة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فرج عامر يهاجم اتحاد الكرة بسبب تقنية الفار ويحذر من عودة الحراس الأجانب

فرج عامر: الجنايني أبلغني بتحمل الفيفا لتكاليف المسحة

فرج عامر يرد على مطالبة اتحاد الكرة للأندية بقيمة مسحات كورونا: سنجريها بسعر أرخص

الأزمات مستمرة.. مسحات كورونا تهدد استقرار الدوري الممتاز

رئيس البنك الأهلي يكشف موقف النادي من تحمل تكلفه المسحات الطبية

أول تعليق من فرج عامر على أزمة المسحات في الدوري العام

ترشيحاتنا

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

الوزراء يكشف حقيقة إطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول

بعد استقرارها في الأسواق.. أسعار شيفروليه كابتيفا 2021

انتقد التعصب الكروى.. أول رد من واضع سؤال "أشرف بن شرقي" فى امتحان حقوق سوهاج

بسبب التكدس على سلم الخروج.. سقوط 7 طلاب بعد خروجهم من الامتحان

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتفاع مبيعات السيارات بمصر حتى 20 ألف مركبة في يناير 2021

10 سيارات تصدرت مبيعات السوق المصري في 2021.. صور

حكايات من زمن فات.. كواليس زواج محمود المليجي سرا من سناء يونس