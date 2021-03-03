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ديني

أبو الغيط يتفقد امتحانات الدراسات العليا بطب الأزهر ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:11 م
صدى البلد
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محمد شحتة
تفقد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب بنين، يرافقه الدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الزيات، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الوهاب الشرقاوي، رئيس الكنترول المركزي بالجامعة، اليوم، الأربعاء، لجان امتحانات الدراسات العليا بمراحل الدبلوم والماجستير والدكتوراه بمختلف التخصصات الطبية، وذلك في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات قطاع كليات الطب بجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية.


 وأوضح الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، أن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لانضباط سير العمل باللجان، والوقوف على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع، مطالبا بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.


وخلال تفقد اللجان، أشاد عميد الكلية بالجهود المبذولة والمتمثلة في: رش قاعات الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها، إضافة إلى تخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الجميع.


بجانب ذلك تأكد عميد الكلية من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة للطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب، مشيدًا بالإجراءات الاحترازية والتزام الجميع بالتباعد داخل اللجان وارتداء الجميع للكمامات.


وفي نهاية الجولة، وجه أبو الغيط الشكر للقائمين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة جائحة كورونا.
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