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سيارات

علامات تلف الفتيس المانيوال في السيارة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:16 م
علامات تلف الفتيس
علامات تلف الفتيس المانيوال في السيارة
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اشرف عطية
يعتبر فتيس السيارة من أهم الأجزاء الحيوية فيها فبدونه لم تتحرك السيارة ، فهو من الأجزاء الهامة اللازمة لعملية السير وفي حال تعرضه للمشاكل والأعطال تفقد السيارة القدرة على السير وفي بعض الحالات تتوقف تمامًا وفي هذا السياق نرض عليكم مؤشرات تدل علي تلف فتيس السيارة المانيوال. 

1- حال وجدت أثناء القيادة والسير على السرعة الثانية ، وفجأة تتغير وضعية التروس والقير إلى الوضعية تحرير السرعة من تلقاء نفسها من الفتيس دون تدخلك، فهذا يعني وجود مشكلة في علبة تروس الفتيس

2- وجود تسرب لزيت الفتيس اسفل السيارة، فهذا يدل على وجود كسر أو تشقق في علبة تروس نقل السرعات، وهو ما يزيد من صعوبة تغيير السرعات وتريب الزيت بشكل متكرر .

3- إذا وجدت عند الضغط على دواسة الوقود تأخر في التسارع، كما تأخذ بعض الوقت لكي تتحرك، فإن هذا دليل على تلف اسطوانة الدبرياج و الديسك و يمكن تغييرهم بسهولة دون الحاجة لتغيير الفتيس .

4- إضاءة لمبة الأعطال في تابلوه السيارة، مع وجود أحد المؤشرات السابقة، فإنه يدل على أن المشكلة نابعة من الفتيس فقم بفحصة جيدا .

5-  من الطبيعي أثناء القيادة أن يتم تغيير السرعات بسهولة ويسر، ولكن مع وجود أعطال في ناقل الحركة ستجد صعوبة بالغة عند الانتقال بين سرعات السيارة المختلفة.
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