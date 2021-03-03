وزير الخارجية: مصر متمسكة بالحفاظ على علاقات الأخوة بين الدول العربية

قال وزير الخارجية سامح شكري ، إن مصر تؤكد تمسكها بضرورة الحفاظ على علاقات الأخوة بين الدول العربية، باعتبارها الإطار الجامع لجميع الدول العربية، بما يصب في صالح الشعوب العربية جميعا، مشيرا إلى أن جامعة الدولة العربية هي البيت العربي الجامع .





وأضاف وزير الخارجية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الموازي، أن "أذكركوا منا الميثاق التأسيسي قد أشار إلى أن الهدف منها تدعيم العلاقات والوسائل العربية في إطار الاحترام للإستقلال والسيادة، مما يحقق صالح العموم العربية، وحتى أن مصر عازمة على تحقيق ذلك".



