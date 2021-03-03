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وزير الخارجية: مصر متمسكة بالحفاظ على علاقات الأخوة بين الدول العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:11 م
وزير الخارجية
وزير الخارجية
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ياسمين القصاص
قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تؤكد تمسكها بضرورة الحفاظ على علاقات الأخوة بين الدول العربية، باعتبارها الإطار الجامع لجميع الدول العربية، بما يصب في صالح الشعوب العربية جميعا، مشيرا إلى أن جامعة الدولة العربية هي البيت العربي الجامع

وأضاف وزير الخارجية خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الموازي، أن "أذكركوا منا الميثاق التأسيسي قد أشار إلى أن الهدف منها تدعيم العلاقات والوسائل العربية في إطار الاحترام للإستقلال والسيادة، مما يحقق صالح العموم العربية، وحتى أن مصر عازمة على تحقيق ذلك".

وأشار إلى أن مصر سعت للتوصل لتسوية سياسية  بناء على مخرجات برلين وقرارات الشرعية الدولية، ودعمت المفاوضات التي تضم كافة الأطراف  الليبية برعاية الأمم المتحدة  وصولا لاتفاق الحوار الوطني الليبي الأخير في جينيف واختيار رئيس الوزراء ، والمجلس الرئاسي وهو ما يشكل فى مجمله  خطوة على الطريق السليم.

وتابع أن مصر تؤكد على صعوبة  تحقيق الاستمرار المرجو وضرورة  استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، ورفضنا القاطع لاستمرار التدخلات التركية  فى المنطقة والتي تنطوى على وجود قوات عسكرية تركية على أرض عربية شقيقة.
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