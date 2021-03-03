سامح شكري: الموقف المصري إزاء سد النهضة لا ينتقص من حقوق أي طرف

ثمن سامح شكري وزير الخارجية، دور الأشقاء العرب في دعم موقف مصر والسودان خلال العملية التفاوضية حول سد النهضة لضمان عدم المساس بحقوقهم بهذا الشأن، مؤكدا أن الموقف المصري إزاء سد النهضة لا ينتقص من حقوق أي طرف.





وأكد «شكري» خلال اجتماعات الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية، أنا لازلنا ندفع الوصول لاتفاق يضمن حقوقنا المشروعة لا ينتقص لأثيوبيا في التنمية ولا يؤثر على مصر بالنسبة لنهر النيل وحقوق السودان في تلك الموضوع.





وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تواكب مجددا على تمسكها في التعاون في الجامعة العربية وبما يصب لصالح الأشقاء العرب، مؤكدا أن الجامعة العربية الهدف منها تدعيم العلاقات العربية في إطار الاحترام والسيادة بما يحقق أماني الشعوب العربية .





وأشار إلى أن مصر تؤكد صعوبة تحقيق الاستقرار المرجو واستمرار وقف إطلاق النار في ليبيا في ظل استمرار التدخلات التركية فى المنطقة، والتي تنطوي على وجود قوات عسكرية تركية على أرض عربية شقيقة.



