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أخبار البلد

باحث سياسي: الإدارة الأمريكية تتخذ ملفات حقوق الإنسان حجة للتدخل في شئون الشرق الأوسط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:50 م
الباحث عمرو فاروق
الباحث عمرو فاروق
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أماني نوار
قال الباحث السياسي، عمرو فاروق إن الإدارة الامريكية الجديدة برئاسة جو بايدن  تدعم عددا من المنظمات الحقوقية الدولية، وتوظفها بما يخدم مصالحها في المنقطة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، كأدوات ضغط على الأنظمة السياسية الحاكمة من خلال اصدار بيانات حقوقية مسيسة تشوه سمعة الدول ومؤسساتها امام الراي العام الدولي في النهاية .

وأضاف فاروق  في تصريح لـ "صدى البلد " أن الإدارة الأمريكية الحالية التي تتخذ من قضايا وملفات حقوق الانسان ذريعة للتدخلات في الشؤون الداخلية لمنطقة الشرق الأوسط ، و تتجاهل ما يحدث في الداخل الاثيوبي وتدعم تحركات الرئيس الأثيوبي بشكل غير مباشر .

وأكد فاروق أنه من اولى القرارات التي اتخذتها إدارة بايدن هي رفع العقوبات عن إثيوبيا والتي فرضتها عليها الادارة الامريكية بسبب ازمة "سد النهضة" ، فضلًا عن أنها تجاهلت بشدة ما يفعله أبي أحمد، من جرائم ضد شعب التيجري، واكتفت ببيانات صماء دون تحركات حقيقية على أرض الواقع .

وأشار فاروق، إلى أن الرئيس الأثيوبي الحالي مدعوم بشدة من الكيان الصهيونى ، وينفذ أجندة إسرائيلية في عمق منطقة القرن الأفريقي ، فضلًا عن أن مشروعات أبي أحمد، وفي مقدمتها "سد النهضة"، تخدم المصالح الإسرائيلية، إذ يتم توظيفها كورقة ضغط على القاهرة .

واستبعد فاروق لجوء الإدارة الأمريكية للخيارات العسكرية في التعامل مع النزاع الأثيوبي الداخلي،  مثلما حدث مع للدول العربية مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا، خاصة انها لا ترغب في تغيير النظام السياسي الحاكم حتى لو اعترضت على بعض سياسته الداخلية.

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