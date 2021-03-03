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وزير خارجية قطر: الصراعات العربية تسببت في نزوح وتشريد الملايين

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:05 م
وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
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شيرين عادل
قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، وزير خارجية قطر ، إن العالم العربي يواجه تحديات جسيمة وتهديدات كبيرة، في ظل استمرار الصراعات والنزاعات التي تسببت في نزوح وتشريد الملايين، الذين يحتاجون لمد يد المساعدة لتوفير الاحتياجات الأساسية لمواجهة ظروفهم القاسية.

وأكد عبد الرحمن آل ثاني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أن جائحة كورونا تسببت في نزوح 2 مليون شخص، بجانب إصابة الملايين ومن هذا المنطلق يتعين علينا مضاعفة عملنا العربي المشترك ووضع أطر للأمن الجماعي والتعاون المثمر لمصلحة شعوبنا وتعزيز تماسكنا والتصدي لكافة التحديات في كافة القطاعات.

وجدد تثمينه لبيان العلا في القمة الخليجية التي انعقدت مؤخرا بالمملكة العربية السعودية، حيث رحبت قطر بهذا البيان والناتج عن قناعتها الراسخة بان الحوار البناء هو السبيل لحل الخلافات ب الطرق السلمية  وأن  انهاء هذه الأزمة وتنفيذ هذا البيان سينعكس على العلاقات الخليجية والعربية وترسيخ الاستقرار في المنطقة. 

وتابع أن دولة قطر تثمينها لجهود الوساطة الكويتية التى تبناها الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الراحل والذي استكملها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ونشكر جميع الدول الصديقة في جهودها لإنهاء هذه الأزمة. 
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