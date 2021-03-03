بعد زيادة الأرباح .. اقتراح جديد من طلعت مصطفى بتوزيع كوبون نقدي

وسجلت شركة طلعت مصطفى أرباحًا مجمعة بلغت 1.67 مليار جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بلغت 1.87 مليار جنيه خلال 2019. وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 لتصل إلى 14.09 مليار جنيه، مقابل 11.74 مليار جنيه خلال 2019.





وأرجعت طلعت مصطفى ارتفاع إيرادات الشركة إلى قيمة الصفقة البالغة 4 مليارات جنيه والناتجة عن التحالف الاستراتيجي مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضي الواقعة في مدينتي الرحاب ومدينتي، والتي مكنت المجموعة من استيعاب أثر الانخفاض في الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي بسبب تداعيات كورنا.





وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة لتصل إلى 487.06 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 471.13 مليون جنيه خلال 2019.