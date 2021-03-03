بسبب انفصالها عن زوجها.. انتحار ربة منزل في الدقهلية بـ سم فئران

أقدمت ربة منزل علي الانتحار، بتناول "سم فئران " بقرية شها التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بسبب مرورها بأزمة نفسية بعد انفصالها عن زوجها وتوفيت عقب وصولها إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.



وكان إخطار قد ورد لمديرية لأمن الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارىء بالمنصورة بوصول "سعدية. ف. م" ٥٨ عاما ،ربة منزل ، ومقيمة قرية " شها " دائرة مركز المنصورة مصابة بحالة إعياء ( ادعاء تناول مادة سامة ) وتوفيت عقب وصولها .



وبانتقال ضباط المباحث الي المستشفى وبالفحص وسؤال نجلها " محمد .ث. ع. "35 عامًا عامل ، ومقيم بذات القرية، قرر بتناول والدته مادة سامة " سم فئران " مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصالها عن زوجها " والده " ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١٦٥ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة المنصورة ، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.