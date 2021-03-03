ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب انفصالها عن زوجها.. انتحار ربة منزل في الدقهلية بـ سم فئران

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:30 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
أقدمت ربة منزل علي الانتحار، بتناول "سم فئران "  بقرية شها التابعه لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بسبب مرورها بأزمة نفسية بعد انفصالها عن زوجها وتوفيت عقب وصولها إلي مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وكان إخطار قد ورد لمديرية لأمن الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المنصورة من مستشفى الطوارىء بالمنصورة بوصول "سعدية. ف. م" ٥٨ عاما ،ربة منزل ، ومقيمة قرية " شها " دائرة مركز المنصورة مصابة بحالة إعياء ( ادعاء تناول مادة سامة ) وتوفيت عقب وصولها .

وبانتقال ضباط المباحث الي المستشفى وبالفحص وسؤال نجلها  " محمد .ث. ع. "35 عامًا عامل ، ومقيم بذات القرية، قرر بتناول والدته مادة سامة " سم فئران " مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها لمرورها بحالة نفسية سيئة عقب انفصالها عن زوجها " والده " ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢١٦٥ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز شرطة المنصورة ، وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع ربة منزل تناولت أدوية مهدئة عن طريق الخطأ بإحدى قرى الدقهلية

عامل يحاول الانتحار بتناول قرص سام لمروره بأزمة نفسية بالمنصورة

وجبة سمك مخلوطة بالسم في المنصورة.. تفاصيل

تناوله بالخطأ.. إصابة سائق بتسمم تناول سم فئران بالدقهلية

عامل يحاول الانتحار بالمنصورة بعد انفصاله عن حبيبته

لمرورها بأزمة نفسية .. انتحار ربة منزل بالدقهلية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية القطري: نسعى لعودة علاقاتنا مع مصر إلى دفئها

محمد رمضان يطرح أغنية أنا البطل على يوتيوب.. فيديو

هاني سعيد يكشف تفاصيل أزمة شارة الكابتن فى بيراميدز وطبيعة عمل ميدو

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة امتناع الأب عن تسليم بيان دخله الحقيقى

انهيار رضوى الشربينى فى جنازة والدتها.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير أدوية.. 3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من حب الشباب

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور