ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة الصحفيين تخاطب مجلس الوزراء والداخلية لغلق «عبد الخالق ثروت» خلال الانتخابات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:56 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم

قال الكاتب الصحفى خالد ميرى، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، إنه ستتم مخاطبة رئيس الوزراء ووزارة الداخلية لغلق شارع عبد الخالق ثروت أثناء انتخابات التجديد النصفى وتنظيم مجموعة من اللجان بالشارع.


وشدد خالد ميرى خلال اجتماع اللجنة مع المرشحين على أنه لن يسمح بدخول مقر اللجان بدون كمامة.


من جانب آخر، أوضح ميرى أن عدد أعضاء الجمعية العمومية وصل إلى 9915 عضوا، وأن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى 5 مارس يكتمل بـ 5 آلاف عضو.


وأضاف خالد ميرى، خلال كلمته فى اجتماع اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين مع المرشحين، أن عدد اللجان الانتخابية 32 لجنة وسيتم تشكيل لجان بالدور الأرضى للتوقيع وسيتم توزيع اللجان على جميع أدوار النقابة، مؤكدا أن اللجنة حريصة على أن يكون هناك إشراف قضائى كامل على التصويت والفرز، حيث تواصلنا مع هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات.

نقابة الصحفيين تخاطب مجلس الوزراء والداخلية لغلق «عبد الخالق ثروت» خلال الانتخابات
نقابة الصحفيين تخاطب مجلس الوزراء والداخلية لغلق «عبد الخالق ثروت» خلال الانتخابات
نقابة الصحفيين تخاطب مجلس الوزراء والداخلية لغلق «عبد الخالق ثروت» خلال الانتخابات
نقابة الصحفيين تخاطب مجلس الوزراء والداخلية لغلق «عبد الخالق ثروت» خلال الانتخابات
نقابة الصحفيين تخاطب مجلس الوزراء والداخلية لغلق «عبد الخالق ثروت» خلال الانتخابات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد رفض الصحة إقامتها للمرة الثانية .. الصحفيين تنتظر فتوى مجلس الدولة .. غدا

بعد فتوى مجلس الدولة .. الصحفيين مستمرة في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية

خالد ميري: انتخابات الصحفيين في موعدها 5 مارس

ننشر الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات الصحفيين

خلال انعقاد الانتخابات.. غلق شارع عبدالخالق ثروت لحماية الصحفيين من خطر كورونا

هيثم بطاح: اكتمال عمومية الصحفيين مرتبط بالإجراءات المتخذة ضد كورونا

ترشيحاتنا

سامح شكري: نهنئ الشقيقة قطر على رئاسة الدورة الجديدة لمجلس الجامعة العربية

دعوة عاجلة من أمير الكويت.. ما الأمر؟

شروط الحصول على سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك.. تفاصيل

إعلان مهم من الرئاسة التونسية بشأن الرئيس قيس سعيد

مهمة بدرجة عالية.. رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية: زيارة السيسي للخرطوم تحمل رسالة قوية

بـ الحجاب.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. تعرف على علاقة السمع بأمراض القلب.. وأغرب المعلومات لـ حاسة السمع

تغيير إطارات فورد F-150 خارج التوكيل يلغي ضمانها

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام