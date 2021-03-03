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تعليم

التعليم: 654 ألف طالب أدوا امتحانات أولى ثانوي اليوم إلكترونيًا بلا مشاكل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه حضر 654 ألفا و207 طلبة/طالبات بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، لأداء اختبار مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/2021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.


وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها: "تمكن 648 ألفا و544 طالبا/طالبة من أداء امتحان الرياضيات بنسبة 99.1%، بينما تمكن 650 ألف و59 طالبا/طالبة من أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية  بنسبة 99.3%".


كما أدى 29750 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا/طالبة بنسبة حضور 96.6%.


جدير بالذكر أن غدًا، الخميس الموافق 4 مارس 2021، يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الثانية" و"علم النفس والاجتماع".
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