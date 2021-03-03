الخميس.. رحلة الريادة الأدبية لـ" حافظ رجب" بالحرية للإبداع

تأتي الندوة تأبينًا للكاتب السكندري الكبير، والذى رحل في الثالث عشر من فبراير الماضى، بعد مسيرة أدبية حافلة، بإعتباره رائد التجديد في القصة القصيرة، يتحدث فيها شقيقه القاص السيد حافظ رجب، الروائي مصطفي نصر، الشاعرجابر بسيوني، والروائي منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف علي المنتدي.



