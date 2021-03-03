مصر الجديدة للإسكان تطرح 1695 فدانا بالقاهرة الجديدة للمشاركة مع القطاع الخاص

تستعد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد والتعمير احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لطرح 1695 فدانا بنظام المشاركة فى الإيرادات مع القطاع الخاص بمشروع " هيلوبارك " بالقاهرة الجديدة .











وقال المهندس فتح الله فوزي ، استشاري الطرح، إن كراسة الشروط تهدف الي توحيد المعايير الفنية والمالية والقانونية التي علي أساسها يتم تقييم العروض المقدمة من شركات التطوير العقاري الراغبة فى المشاركة بعملية التطوير .





وأوضح أن المساحة والموقع تمثل فرصة استثمارية متميزه للمطور العقاري لتطوير منتج عقاري جاذب للسوق خاصة في تلك المنطقه التي تحظي باهتمام كبير في الطلب علي العقار وتشهد اهتماما من الشركات العقارية .





وتعاقدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع مينا لاستشارات التطوير العقاري التى يرأسها المهندس فتح الله فوزي ، وقامت "مينا " باعداد كراسة الشروط وتحديد نطاق الاعمال والشروط المالية والتجارية بين شركة مصر الجديدة ومقدمي العروض .ولفت الى انه سيتم إتاحة كراسة الشروط من يوم 22 مارس الحالي ويتم التسويق للطرح خلال مؤتمر اخبار اليوم العقاري الذي يعقد في 3 ابريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة ويهدف الي جذب الاستثمارات الخارجية للتنمية العمرانية ويشهد حضورا واسعا من المطورين العقاريين من مصر ومن السعودية والإمارات والكويت والبحرين ، وسيتم عرض الفرص الاستثماريه المتاحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. كما سيتم خلال المؤتمر عرض العديد من الفرص الاستثمارية من القطاع الخاص.