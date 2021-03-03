جامعة الجلالة توقع بروتوكول خدمة طبية مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية المصرية

وقع الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، في إطار سعي جامعة الجلالة للتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، على بروتوكول تعاون مع المعمل المرجعي للمستشفيات الجامعية المصرية، ويمثله الدكتورة غادة إسماعيل مديرة المعمل.





وحضر توقيع البروتوكول كل من الأستاذ الدكتور أشرف حيدر غالب، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والأستاذ الدكتور طارق أبوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.









وأوضحت الجامعة في بيان صادر لها، ان البروتوكول يهدف الي الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمعمل لتقديم خدمة طبية متميزة، من خلال عروض مخفضة للتحاليل، لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.





يذكر أن جامعة الجلالة تعد احدي الجامعات الأهلية التي تم افتتاحها هذا العام بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تعد واحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليميا عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.





ويستوعب الحرم الجامعي مقرات لخمس عشرة كلية تقدم اكثر من ٦٥ برنامجا متميزا، حيث تم افتتاح ١٤ مجالا هذا العام منقسمين الي ٢٩ برنامجا في شتي المجالات منها مجال الطب، الإنتاج الإعلامي، العلاج الطبيعي، العلوم الاجتماعية والإنسانية، العلوم الإدارية، العلوم الأساسية، الصيدله، العلوم الهندسيه، العمارة، الفن والتصميم، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، طب الاسنان، علوم التمريض وأخيرا علوم وهندسة الحاسبات.



