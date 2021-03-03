رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان الامتحانات بكليات السياحة والألسن والآداب

قام الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، بعدد من الجولات التفقدية الميدانية لكليات الألسن، والسياحة والفنادق والآداب والحقوق للتأكد من انتظام سير أعمال الامتحانات بهم، والاطمئنان علي الالتزام الدقيق بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية المقررة بالمدرجات والقاعات التي تعقد بها الامتحانات أو بساحات الكليات، من حيث ارتداء الكمامات طوال فترة الامتحانات للطلاب والمراقبين والملاحظين، ووضع علامات إرشادية لمسارات دخول وخروج الطلاب للجان الامتحانات لضمان عدم وجود تجمعات نهائيًا سواء قبل الامتحان أو بعده بأرجاء الحرم الجامعي، وتواجد الأطقم والكوادر الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.





كما تابع رئيس الجامعة خلال جولاته الميدانية التزام الطلاب بعدم التواجد بالحرم الجامعي عقب انتهاء الامتحانات والتزامهم بالتباعد بمسارات الدخول وخاصة بالكليات ذات الكثافة الطلابية الكبيرة كالآداب، كما أطلع رئيس الجامعة على كافة المستجدات والأعمال الخاصة بلجان إدارة الأزمات بالكليات التي من شأنها أن توفير بيئة جامعية آمنة للطلاب طوال أيام الامتحانات.





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رافق رئيس الجامعة خلال جولاته التفقدية الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هاني العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعمداء الكليات ووكلائها، ومدير الأمن الإداري بالجامعة.





وفي سياق متصل عقد مجلس عمداء الجامعة اجتماعا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة





وذلك للتأكيد علي اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالجامعة ومتابعة الموقف التنفيذي لخطتها الشاملة التي أعدتها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة العشرين، فضلًا عن تعزيز الجهود والتكامل بين جميع قطاعات الجامعة المختلفة، والوقوف علي آخر التطورات والاستعدادات لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من خلال آليات نمط التعليم الهجين، والذي من المقرر له أن يبدأ عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.





وأكد الدكتور مصطفي عبد النبي علي أعضاء المجلس خلال الاجتماع، علي المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم والتطهير داخل الحرم الجامعي، مشددًا علي حظر التجمعات وتكدس الطلاب سواء علي بوابات الجامعة أو بالكليات، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم.





وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا للمسافات المقررة، وتواجد الأطقم الطبية بجميع اللجان داخل الكليات وعلي البوابات الرئيسية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.



