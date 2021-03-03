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وزير خارجية قطر: نرفض التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة ..فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:40 م
وزير خارجية قطر
وزير خارجية قطر
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محمود محسن
قال محمد عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، إن تركيا وإيران دولتا جوار للدول العربية، مؤكدا أن هناك تباينا في المواقف بين الدول العربية في هذا الشأن الهام.

وأضاف "آل ثاني"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، أننا نرفض التدخل فى الشئون الداخلية لأى دولة.

وتابع وزير خارجية قطر، أن حفظ سيادة الدول هي أهم أهدافنا، منوها بأن حفظ السلامة والأمن هو القرار الأساسي لحفظ أمن الدول.

وأشار إلى أن قطر تثمين جهود الوساطة الكويتية التى تبناها الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت الراحل والذي استكملها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ونشكر جميع الدول الصديقة في جهودها لإنهاء هذه الأزمة.  

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