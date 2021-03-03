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رياضة

مصطفى محمد يؤدي عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة أنقرة جوجو.. صور

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:56 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، تشكيل فريقه لمواجهة أنقرة جوجو، في الجولة 28 لبطولة الدوري التركي.


ونشر الحساب الرسمي لـ جالاتا سراي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " عددا من الصور لـ مصطفى محمد اثناء القيام بعملية الاحماء استعدادا لخوض المباراة .


وجاء مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لفريقه في مباراة اليوم، حيث يسعى لرفع رصيده من الأهداف للهدف 6 في بطولة الدوري التركي هذا الموسم.


وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب فريق أنقرة جوجو الذي يلعب لصفوفه الأنجولي جيرالدو والسنغالي أليو بادجي.


ويحتل جالاتا سراي صدارة جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 57 نقطة، فيما يحتل أنقرة جوجو المركز الحادي والعشرين والأخير برصيد 20 نقطة.
مصطفى محمد يؤدي عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة أنقرة جوجو.. صور
مصطفى محمد يؤدي عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة أنقرة جوجو.. صور
مصطفى محمد يؤدي عمليات الإحماء استعدادا لمواجهة أنقرة جوجو.. صور
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