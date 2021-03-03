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رياضة

المعارون كلمة السر.. مدرسة الفن والهندسة تتفوق على أبناء التتش

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:19 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عمرو ابوبكر
شهد الدوري هذا الموسم وخصوصا في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة خروج العديد من لاعبي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، عن طريق الإعارة لأندية أخري داخل وخارج الدوري المصري، مما وجه الأنظار لهؤلاء اللاعبين لتقييم أدائهم خاصة بعد تألق بعضهم بشكل لافت في الاندية المعارين إليها

وحقق اللاعبون المعارون من الأهلي والزمالك أرقاما متفاوتة مع فرقهم الجديدة، إلا أن حصيلة هذه الأرقام تصب حتى الآن في خانة تفوق مدرسة الفن والهندسة على أبناء التتش. 

"المعارون من الزمالك"

مصطفى فتحي "سموحة"

سجل مصطفى فتحي 5 أهداف مع سموحة هذا الموسم، خلال مشاركته في 8 مباريات بالدوري وكأس مصر.


مصطفى محمد "جالطة سراي"

أحرز مصطفى محمد، لاعب الزمالك المعار لجالطة سراي، 6 أهداف في 6 مباريات خاضها بالدوري والكأس في تركيا.

عمر السعيد  "الجونة"

تمكن عمر السعيد المعار للجونة من تسجيل 5 أهداف في 4 مباريات بالدوري.

رزاق سيسيه "الاتحاد"

سجل البوركينابي رزاق سيسيه، 5 أهداف مع زعيم الثغر في 12 مباراة بالدوري الممتاز.

كريم بامبو "البنك الأهلي"

هدف وحيد لكريم بامبو مع البنك الاهلي خلال  تواجده في 5 مباريات بالدوري  وكاس مصر

محمد أوناجم "الوداد المغربي"

سجل المغربي محمد أوناجم هدفا مع الوداد خلال مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، كما شارك في مباراتين بالدوري المغربي دون أن يسجل.

" المعارون من الأهلي"

أحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا"

أحرز أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا 7 أهداف في الدوري وكأس مصر، من خلال مشاركته في 10 مباريات منذ إعارته في يناير الماضي.

عمار حمدي "الاتحاد السكندري"

سجل عمار حمدي هدفا وحيدا مع الاتحاد السكندري، خلال مشاركته في 12 مباراة بالدوري المصري.

أحمد عبد القادر "سموحة"

أحرز عبد القادر هدفين مع الفريق السكندري في الدوري هذا الموسم، خلال مشاركته في 9 مباريات بالدوري وكأس مصر.

عمرو جمال "طلائع الجيش"

سجل عمرو جمال لاعب الاهلي الذي استمرت اعارته لطلائع الجيش مع فريقه هذا الموسم 4 أهداف خلال مشاركته في 12 مباراة مع فريقه هذا الموسم

أليو بادجي "أنقرة جودجو التركي"

أحرز السنغالي أليو بادجي المعار من الأهلي لفريق أنقرة جودجو التركي، هدفا وحيدا خلال تواجده في 4 مباريات.
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