روبي تصور أحدث فيديو كليب بمحافظة بورسعيد.. شاهد

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورا للفنانة روبي أثناء تواجدها في محافظة بورسعيد، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وتظهر روبي في الصور أثناء تصويرها فيديو كليب لأحدث أغنياتها "أنا لو زعلانة"، والتي من المقرر أن يتم طرحها قريبًا.





تظهر روبي داخل شوارع بورسعيد وتحديدًا في بورفؤاد، مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود مع فستان قصير، وحذاء طويل باللون الأسود.





كما ظهرت روبي في صورة سيلفي مع أطفال من محافظة بورسعيد، وهي تلقي التحية علي جمهورها من داخل السيارة.





جدير بالذكر أن الفنانة روبي تصدرت مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب حفلها الأخير بالقرب من الأهرامات.



