ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

روبي تصور أحدث فيديو كليب بمحافظة بورسعيد.. شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:23 م
روبي
روبي
Advertisements
يارا عمرو
تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صورا للفنانة روبي أثناء تواجدها في محافظة بورسعيد، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وتظهر روبي في الصور أثناء تصويرها فيديو كليب لأحدث أغنياتها "أنا لو زعلانة"، والتي من المقرر أن يتم طرحها قريبًا. 

تظهر روبي داخل شوارع بورسعيد وتحديدًا في بورفؤاد، مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود مع فستان قصير، وحذاء طويل باللون الأسود.

كما ظهرت روبي في صورة سيلفي مع أطفال من محافظة بورسعيد، وهي تلقي التحية علي جمهورها من داخل السيارة. 

جدير بالذكر أن الفنانة روبي تصدرت مؤشرات البحث على موقع جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، عقب حفلها الأخير بالقرب من الأهرامات. 

وحضرت روبي الحفل بفستان جريء باللون الأزرق، وأشعلت روبي الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة.
روبي تصور أحدث فيديو كليب بمحافظة بورسعيد.. شاهد
روبي تصور أحدث فيديو كليب بمحافظة بورسعيد.. شاهد
روبي تصور أحدث فيديو كليب بمحافظة بورسعيد.. شاهد
روبي تصور أحدث فيديو كليب بمحافظة بورسعيد.. شاهد
روبي تصور أحدث فيديو كليب بمحافظة بورسعيد.. شاهد
روبي تصور أحدث فيديو كليب بمحافظة بورسعيد.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في رأس السنة

بعد تصدرها التريند.. شاهد| 10 صور للفنانة روبى أثارت الجدل

بعد تصدرها التريند.. أجرأ 10 إطلالات لـ روبى تكشف عن رقتها

روبي تكشف عن كواليس البوم "حتة تانية"

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

روبى تثير الجدل بسبب فيديو من حفل أمس

ترشيحاتنا

خالد الغندور لـ رمضان صبحي: خسرت كتير بعد الأهلي

طرد مصطفى محمد من مباراة جلاتا سراي وأنقرة جوجو

موقف مرعب .. ثعبان ضخم يتجول بين الصخور في أحد مناطق السعودية

ضربة موجعة.. مقتل وإصابة العشرات من ميليشيات الحوثي في مأرب

انخفاض درجات الحرارة ورياح وأمطار.. التنمية المحلية تحذر من حالة الطقس

مصر للطيران تزين طائرة بعثة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة..علاقة الأذن الداخلية بتوازن الحركة.. من هم المهددون بفقدان السمع؟.. وأعراض وعلاج السل الكامن

أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2021 بالسوق المصري | صور

شاهد.. مزاد سيارات حوادث عالمية "جديد فى مصر"