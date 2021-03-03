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الشتاء ينتهي بعد 17 يوما| الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الجو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:14 م
الأرصاد
الأرصاد
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البهى عمرو
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة حددت المحافظات التي سيكون بها أمطار متوسطة اليوم، وبالفعل كانت هناك أمطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن تكرار الأمطار المتوسطة؛ تسبب في تجمع بعض المياه.

ولفت إلى أن المحافظات كانت على استعداد للتعامل مع الأمطار، مشيرا إلى أن فرصة سقوط الأمطار ما زالت موجودة، وأن غدًا ستتجه السحب لـ اتجاه الشرق.

وأوضح أن الإسكندرية ستكون مستقرة من الغد فأى مواطن يريد السفر فى الأجازة لـ الإسكندرية و الغردقة من الممكن أن يسافر.

وكشف أن هناك 17 يوما وسينتهى فصل الشتاء، ولذلك على الجميع عدم التخفيف فى الملابس حتى يوم 20 مارس.

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