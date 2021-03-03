بعد فسخ العقد المفاجئ .. الهلال السوداني يوجه رسالة لـ حمادة صدقي

اعتذر نادي الهلال السوداني لـ حماده صدقي المدرب المصري، علي ما حدث معه لحظه وصوله دولة السودان.

ونشرت صفحة الهلال السوداني ، الرسمية عبر فيسبوك " عضو لجنة التطبيع بنادي الهلال المهندس رامي كمال يلتقي بالمدرب المصري حمادة صدقي بفندق إيوا ويقدم له إعتذار نادي الهلال ويتمنى له التوفيق".

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل مازيمبي ثانيا بنقطتين، والهلال ثالثا بـ نقطة وحيدة وشباب بلوزداد رابعا بنفس الرصيد.





كان حمادة صدقي تولى تدريب الهلال السوداني الموسم الماضي، لكنه فسخ تعاقده بعد أيام قليلة من توليه المهمة، بسبب وجود خلافات مع الإدارة السابقة.