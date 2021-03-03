هانى الناظر يكشف السبب الرئيسى لـ تساقط الشعر و جفاف جلد المتعافين من كورونا

قال الدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إن هناك مجموعة من السيدات تعانى من مشكلة تساقط الشعر بعد التعافي من فيروس كورونا، وهناك مشكلات تظهر على الجلد.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن السبب الرئيسى لـ تساقط الشعر و جفاف الجلد، للمتعافين من كورونا يكون بسبب نقص الحديد.





ولفت إلى أن أى نقص فى الحديد يكون له تأثير على الجلد و الشعر، لذلك هناك حالات تواصلت معه تعانى من الأمراض السالف ذكرها.





وأوضح أن المصاب بكورونا يعانى حربا داخلية بين جهاز المناعة و الفيروس، ولذلك يكون هناك بعض الأشياء بعد التعافي.





وأشار إلى أن الأعراض تكون بنسبة أكبر لـ السيدات وتكون فى أعمار مختلفة، ولكن جميعها يكون لها علاج.



