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سيارات

الخبراء يوضحون أبرز الأعطال التي تسبب اهتزاز السيارة

الخميس 04/مارس/2021 - 08:01 ص
ابرز الاعطال التي
ابرز الاعطال التي تسبب اهتزاز السيارة
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اشرف عطية
بمرور الوقت تتعرض السيارات للعديد من الاعطال التي تتسبب في ظهور بعض الاشياء التي لا يوجد لها تفسير منطقي من وجهة نظر البعض ، و اكثر هذة العلامات شيوعًا هو اهتزاز السيارة في بعض الاحياتن يكون صباحا او في فواصل الكباري او في حالة السكون عند دوران المحرك فقط دون التحرك بالسيارة . 

تتعدد أسباب اهتزازات السيارة فبعضها يكون بسبب خطير والبعض الآخر يكون لخلل بسيط في المحرك و في هذا السياق سنتاول ابرز اسباب اهتزاز السيارة و الاعطال التي تدل عليها .

من ابرز أسباب اهتزازا السيارة عموما اثناء السير هو اعوجاج الطبنورة الخاصة بمنظومة الفرامل مما يجعل السيارة تهتز حيث يفترض أن تكون ملساء ليغلق عليها التيل و يوقف السيارة بسهولة فعد اهتزاز السيارة اثناء الضغط علي الفرامل تكون الطنابير هي المشكلة .

و توجد اسباب اخري لأهتزاز السيارة اثناء السير و ابرزها مشاكل المحور ونظام التعليق، لإرتباطها بالكبالن والمساعدين والسست و البارات وغيره من أجزاء السيارة الخاصة بالمحور ونظام التعليق، وفي حال وجود مشكلة في أي جزء منها فإنه يؤدي إلى اهتزاز وارتجاج السيارة.

ليس ما سبق فقط بل تعتبر الإطارات ايضا أكبر مسبب لاهتزاز السيارة كونها تعتمد عليها في عملية السير، وذلك يتضمنه تلف الإطارات أو وجود مشكلة في توازنها وتكون بحاجة إلى ترصيص للجنوط .

و من المشاكل والأعطال التي تصيب المحرك قد تسبب اهتزاز السيارات أيضًا، هو تلف فلتر الهواء وما يسببه من نقص الهواء اللازم لعملية الإشتعال، كذلك تلف البوجيهات تؤدي نفس المشكلة، وانسداد فلتر الوقود يسبب نقص الوقود الواصل للمحرك مما يجعلة يعمل بشكل غير طبيبعي و ليست البوجيهات فقط بل المباين ايضا تسبب نفس المشكلة .



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