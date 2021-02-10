الفرامل وتسخين المحرك والتكييف.. 10 نصائح هتخليك توفر بنزين سيارتك

الكثير من قائدي السيارات يعانون من استهلاك سياراتهم للبنزين، دون معرفتهم لبعض العادات السلبية والخاطئة التي يقعون فيها، تزيد من استهلاك الوقود.
1-حاول تحسين استخدام ناقل السرعة، ويكون عن طريق تغيير النقلات تنازليا على الاكثر من 1000 لفة في الدقيقة.
2- بقدر الإمكان حاول تقليل استخدام الفرامل ، والمحافظة على سرعتك ثابتة بأقرب وقت ممكن ، فعلى سبيل المثال يجب أن تبدأ بسرعة 40 كم/ الساعة ، وحاول ان تقلل استخدام الفرامل بقدر الإمكان .
3- يجب أن تعرف السرعة كلما زادت ، حيث ان السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة من 80 إلى 100 كم.
4- تجنب الضغط على دواسة التسارع اثناء المنحدرات ، وحاول أن تترك الجاذبية تعمل بشكل طبيعي أثناء المنخفضات باستخدام الفرامل ، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية.
5-من الضروري ضبط الهواء داخل الإطارات ، لأنه كلما زاد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما قلت مقاومة جسم السيارة للهواء أثناء سيرها .
6-يجب تخفيف وزن السيارة ، حيث إن تخفيف وزن السيارة يقلل من مقاومة جسمها للهواء اثناء السير، وذلك ينعكس على استهلاك الوقود.
7-يجب أن تغلق المحرك عند التوقف لأكثر من 30 ثانية ، خاصة في الأماكن المزدحمة ، والتي يعيبها كثرة إشارات المرور، والتوقفات .
8- لا تقوم بتسخين المحرك في الشتاء، لأن السيارات الحديثة لا تتطلب من السائق تسخين المحرك ، حيث يساهم هذا الامر في استهلاك الوقود.
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10- ضرورة صيانة المحرك بشكل دوري ، وذلك من أجل التأكد من كفاءته ، لذلك يجب تنظيف خزان الوقود كل فترة باستخدام المواد المخصصة لذلك والتي تباع في محطات الوقود .
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وفي هذا التقرير، يقدم موقع "صدى البلد" بعض النصائح للمحافظة على استهلاك الوقود.
1-حاول تحسين استخدام ناقل السرعة، ويكون عن طريق تغيير النقلات تنازليا على الاكثر من 1000 لفة في الدقيقة.
2- بقدر الإمكان حاول تقليل استخدام الفرامل ، والمحافظة على سرعتك ثابتة بأقرب وقت ممكن ، فعلى سبيل المثال يجب أن تبدأ بسرعة 40 كم/ الساعة ، وحاول ان تقلل استخدام الفرامل بقدر الإمكان .
3- يجب أن تعرف السرعة كلما زادت ، حيث ان السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة من 80 إلى 100 كم.
4- تجنب الضغط على دواسة التسارع اثناء المنحدرات ، وحاول أن تترك الجاذبية تعمل بشكل طبيعي أثناء المنخفضات باستخدام الفرامل ، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية.
5-من الضروري ضبط الهواء داخل الإطارات ، لأنه كلما زاد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما قلت مقاومة جسم السيارة للهواء أثناء سيرها .
6-يجب تخفيف وزن السيارة ، حيث إن تخفيف وزن السيارة يقلل من مقاومة جسمها للهواء اثناء السير، وذلك ينعكس على استهلاك الوقود.
7-يجب أن تغلق المحرك عند التوقف لأكثر من 30 ثانية ، خاصة في الأماكن المزدحمة ، والتي يعيبها كثرة إشارات المرور، والتوقفات .
8- لا تقوم بتسخين المحرك في الشتاء، لأن السيارات الحديثة لا تتطلب من السائق تسخين المحرك ، حيث يساهم هذا الامر في استهلاك الوقود.
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9- استخدام التكييف بطريقة ذكية ، فعلى سبيل المثال عند ركن السيارة في الشمس لفترة ستجد فارق درجة الحرارة كبير داخلها، وسيجعل التكييف يأخذ وقتا وجهدا ووقودا لتبريد .
10- ضرورة صيانة المحرك بشكل دوري ، وذلك من أجل التأكد من كفاءته ، لذلك يجب تنظيف خزان الوقود كل فترة باستخدام المواد المخصصة لذلك والتي تباع في محطات الوقود .