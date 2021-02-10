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سيارات

الفرامل وتسخين المحرك والتكييف.. 10 نصائح هتخليك توفر بنزين سيارتك

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 11:00 م
استهلاك الوقود
استهلاك الوقود
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أماني نوار
الكثير من قائدي السيارات يعانون من استهلاك سياراتهم للبنزين، دون معرفتهم لبعض العادات السلبية والخاطئة التي يقعون فيها، تزيد من استهلاك الوقود.


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وفي هذا التقرير، يقدم موقع "صدى البلد" بعض النصائح للمحافظة على استهلاك الوقود.


1-حاول تحسين استخدام ناقل السرعة، ويكون عن طريق تغيير النقلات تنازليا على الاكثر من 1000 لفة في الدقيقة.


2- بقدر الإمكان حاول تقليل استخدام الفرامل ، والمحافظة على سرعتك ثابتة بأقرب وقت ممكن ، فعلى سبيل المثال يجب أن تبدأ بسرعة 40 كم/ الساعة ، وحاول ان تقلل استخدام الفرامل بقدر الإمكان .


3- يجب أن تعرف السرعة كلما زادت ، حيث ان السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة من 80 إلى 100 كم.

    
4- تجنب الضغط على دواسة التسارع اثناء المنحدرات ، وحاول أن تترك الجاذبية تعمل بشكل طبيعي أثناء المنخفضات باستخدام الفرامل ، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية.


5-من الضروري ضبط الهواء داخل الإطارات ، لأنه كلما زاد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما قلت مقاومة جسم السيارة للهواء أثناء سيرها .


6-يجب تخفيف وزن السيارة ، حيث إن تخفيف وزن السيارة يقلل من مقاومة جسمها للهواء اثناء السير، وذلك ينعكس على استهلاك الوقود.


7-يجب أن تغلق المحرك عند التوقف لأكثر من 30 ثانية ، خاصة في الأماكن المزدحمة ، والتي يعيبها كثرة إشارات المرور، والتوقفات .


8- لا تقوم بتسخين المحرك في الشتاء، لأن السيارات الحديثة لا تتطلب من السائق تسخين المحرك ، حيث يساهم هذا الامر في استهلاك الوقود.


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9- استخدام التكييف بطريقة ذكية ، فعلى سبيل المثال عند ركن السيارة في الشمس لفترة ستجد فارق درجة الحرارة كبير داخلها، وسيجعل التكييف يأخذ وقتا وجهدا ووقودا لتبريد .


10- ضرورة صيانة المحرك بشكل دوري ، وذلك من أجل التأكد من كفاءته ، لذلك يجب تنظيف خزان الوقود كل فترة باستخدام المواد المخصصة لذلك والتي تباع في محطات الوقود .
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