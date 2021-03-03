اكتشاف أنقذ الملايين.. والصانع السويدي يقدم هدية للبشرية

الاسم نيلز بولين، تاريخ الميلاد 17 يوليو 1920، الجنسية "سويدي"، بينما المؤهل الدراسي هو بكالوريس في الهندسة التقنية التي حصل عليها عام 1939، ليتسلم مهام عمله كأحد المهندسين داخل شركة لتصميم الطائرات بالتحديد عام 1942، و بعد مسيرة حافلة من الانجازات دامت لـ 16 عاما في هذا المجال، انتقل "نيلز" إلى مهام جديدة، و يبدو أن القصة ستبدأ من هنا.





تقلد نيلز مهام عمله الجديد داخل اورقة شركة فولفو السويدية، حيث عمل مهندسًا لشئون السلامة والأمان، ليتطور الأمر و يتقلد منصب مدير قسم السلامة داخل فولفو، و طوال هذه الفترة كان يهتم بإيجاد حلول للحد من نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق سواء كانت للسيارات أو الشاحنات.

وجاء دوره العظيم في خدمة البشرية، و هو حزام الأمان الثلاثي النقاط و الذي مازلنا نستخدمه إلى هذا الوقت، بمفهومة المعتاد عن طريق تثبيت الجزء العلوي والسفلي من جسم الإنسان على المقعد في مكان واحد، ليقوم بحماية قائدي السيارات من مخاطر الاصطدام، وكانت التجربة الأولى اجريت على طراز فولفو بي في 544، وأتمت فعاليات الاختراع بنجاح.





ولا شك أن الخدمات الانسانية الجليلة تلعب دورًا فعالا على مر العصور، و ذلك باختلاف الدور المقدم، من وقف اطلاق النيران، أو تراجع عن قرارات مصيرية باندلاع الحروب، ولكن يأتي دور نيلز ليقدم اغلى هدية لقائدي السيارت، بل منحها لجميع شركات تصنيع السيارات، و ذلك عندما رفض حقه التجاري من تسجيل براءة اختراع حزام الأمان.









وأشارت تقارير شركة فولفو السويدية في عام 1966، إلى انخفاض نسبة الحوادث المرورية إلى 75% بعد هذا الكشف التاريخي، و بعد مسيرة حافلة من الانجازات يرحل نيلز ايفار بولين في عام 2002، ولكن بقى هذه الاختراع العظيم الذي انقذ حياة الملايين.