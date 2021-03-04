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هل الأصوات المسموعة على سطح المريخ حقيقية؟ .. فاروق الباز يحسم الجدل

الخميس 04/مارس/2021 - 01:39 ص
سطح المريخ
سطح المريخ
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هاني حسين
قال العالم المصري الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، إن مسبار برسفيرنس مستمر في العمل على سطح المريخ ، مضيفا:" كنا على علم بوجود غلاف جوي على المريخ وهو أخف من الغلاف الجوي في الأرض".

وأضاف فاروق الباز في  حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي": "سطح المريخ عليه كثبان رملية وحركة للرمال  والاصوات التي تم تسجيلها  في مقطع الفيديو الذي نشرته ناسا مؤخرا على سطح المريخ حقيقية".

وتابع فاروق الباز: "نحن على علم  بوجود هواء على سطح المريخ وكان هناك مياه على المريخ لكنها اختفت،  المتواجد حاليا ثلج متواجد تحت سطح المريخ".

ويذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أعلنت عن أول تسجيل صوتي من المريخ، وثَّقته مركبة "برسفيرنس"، إضافة إلى مقطع فيديو، يظهر هبوط المركبة على سطح الكوكب الأحمر.
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