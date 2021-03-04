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رياضة

ليل يواصل صدارته للدوري الفرنسي بفوزه علي مارسيليا بهدفين نظيفين

الخميس 04/مارس/2021 - 03:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
واصل ليل صدارته للدوري الفرنسي بعد فوزه علي ضيفه مارسيليا بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء، بملعب بيار موروا في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.

سجل هدفي ليل، اللاعب جوناثان دايفيد في الدقيقتين 90 و93، وبهذا الفوز رفع ليل رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 39 نقطة بالمركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، أقيمت في نفس التوقيت ولصالح نفس الجولة حقق ستاد ريمس الفوز علي مضيفه نانت بهدفين مقابل هدف.

سجل هدفي ستاد ريمس كل من جيسلان كونان ويونس عبد الحميد في الدقيقتين 39 و90، بينما احرز هدف نانت اللاعب موسيس سيمون في الدقيقة 14 .

وارتفع رصيد ستاد ريمس الي 34 نقطة في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد نانت عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتعادل مونبلييه مع ضيفه لوريان بهدف لكل منهما، تقدم أدريان جربيتش لفريق لوريان في الدقيقة 9 من ضربة جزاء، بينما أدرك مونبلييه التعادل عبر ستيفي مافيديدي في الدقيقة 28.

وبهذه النتيجة، رفع مونبلييه رصيده إلى 40 نقطة بالمركز السابع، بينما رفع لوريان رصيده إلى 27 نقطة بالمركز السابع عشر.
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