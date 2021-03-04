مصر تسجل 44 وفاة و577 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. والسعودية تشدد على وحدة أراضي الدول العربية وسيادتها وسلامتها.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

المبعوث الأمريكي لليمن يعود إلى السعودية للتشاور

أمير الكويت للوزراء الجدد: أمامكم تحديات جسيمة

وزراء الخارجية العرب يجددون التأكيد المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث

الرئيس الجزائري: لن أستقيل.. والمؤسسة العسكرية لا تتدخل في القرارات السّياسية

بريطانيا: نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة

بايدن يعد بتطعيم جميع الأمريكيين بحلول نهاية مايو









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 44 وفاة و577 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرةً إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 10822، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 184168.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودية، قوله إنلا بلاده ترفض جميع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة، مشيرًا إلى نتائج أعمال الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب في فبراير الماضي، معربًا عن التفاؤل "بخطوات مستقبلية تضامنية وتعاونية تجاه القضايا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص".





وقالت "الأنباء" إن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، طالب الوزراء بمضاعفة الجهود والتفاني في أداء واجبهم الوطني، مذكرا بأنهم أمام مسؤوليات جسام، مضيفًا: "أمامكم مسؤوليات جسام لاسيما في هذه المرحلة الهامة".





وتابع أمير الكويت: "إنني على يقين أنكم بعون الله قادرون على مواجهتها والانطلاق نحو العمل الجماعي بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة العمل الوطني نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق ما ينشده أبناء شعبنا الوفي من آمال وطموحات تنموية على كافة الأصعدة واضعين نصب أعينكم المصلحة العامة للوطن والتي تعلو فوق كل اعتبار".





وذكرت "الجريدة" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن مبعوث بلاده الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركيج عاد إلى الرياض، لإجراء مزيد من المشاورات مع السعودية بشأن حل الصراع في اليمن.





وقالت "الوطن" إن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية جدد تأكيده المطلق على سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی، مؤكدًا تأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها.





ونقلت "القبس" عن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفيه ما شاع عن عزمه الاستقالته من رئاسة الجمهورية قائلًا: "10 ملايين جزائري انتخبوا في الرئاسيات من أجل تأسيس جمهورية جديدة ولن أخدعهم بالاستقالة، وأنا أقسمت مع نفسي أن أخبر الشّعب بكل نواياي، والجيش هو سندي".





وأضاف في رده على سؤال عن شعارات رفعها المتظاهرون في الجمعة الماضية عن تمدين الدولة، قائلًا إن "النظام الجزائري واضح والمؤسسة العسكرية لا تتدخل في القرارات السّياسية.. الجيش الجزائري وصل إلى درجة كبيرة من الاحترافية والمهنية".





دوليًا، أفادت "الوطن" بأن وزير الصحة البريطانية مات هانكوك، أعلن أن العمل مستمر على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة، مؤكدًا ن ما يزيد على 20 مليونا في أنحاء المملكة المتحدة تلقوا لقاح كوفيد-19.



