اسحبوا فلوسكم.. عروسان يطلبان من المدعوين طلبا شديد الغرابة

نعلم جميعًا مدى تكلفة حفلات الزفاف، فهناك ملابس وطعام ومكان لإقامة الحفل على العروسين اختياره، بالإضافة إلى الكثير من المتطلبات، ومن هذا المنطلق قرر زوجان أن يتجها إلى جمع التبرعات من أجل زفافهما.









أحدث العروسان ضجة كبيرة عندما طلبا بكل صراحة تبرعات نقدية بقيمة 55 جنيهًا إسترلينيًا قبل يوم زفافهما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.









أرسل العروس والعريس الأسترالي لضيوفهما بطاقة تحمل اسم "أتمنى الخير" مع دعوات الزفاف التي تطالب الضيوف بدفع مبلغ مالي لهما.









فعلى الجزء الأمامي من البطاقة، طبع الزوجان قصيدة صادمة تخبر عائلتهما وأصدقاءهما، بوضعهما المادي، حيث كتبا: "حسابنا المصرفي مدين ونريد تسديد الأموال".









وأضافا: "لذا نطلب من المدعوين إلى حفل الزفاف الذهاب إلى أقرب ماكينة سحب آلي والحصول على بعض النقود ومنحها إلينا حتى تصبح أحلامنا كعروسين حقيقة".









وقد حدد العروسان قيمة التبرع وهي 55 جنيها استرلينيا، وبعد مشاركة تلك الدعوة على مجموعة مشهورة على "فيسبوك"، صُدم المستخدمون بها ووصفوها بالأغرب.