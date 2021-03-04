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محافظات

بدء حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي بجنوب الأقصر.. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 09:18 ص
صدى البلد
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شمس يونس
تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برفقة محمد عشري رئيس قرية النمسا، أعمال حفر وتركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي بالنمسا والتي سيتم ربطها على محطة رفع النمسا. 

وخلال الجولة التقى "نصير" بالمواطنين الذين اعربوا عن سعادتهم للعمل بهذا المشروع لحماية منازلهم من خطر المياه الجوفية، مؤكدا بأن مجلس قروى النمسا يوجد به ثلاث محطات رفع للصرف الصحي ( النمسا والمساوية والقرايا ) سيتم العمل بهم خلال المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.


وفي السياق ذاته، تم تفقد أعمال الجسات الارضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية الدير استعدادا لبدء العمل.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة،
بدء حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي بجنوب الأقصر.. صور
بدء حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي بجنوب الأقصر.. صور
بدء حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي بجنوب الأقصر.. صور
بدء حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي بجنوب الأقصر.. صور
بدء حفر وتركيب شبكات الصرف الصحي بجنوب الأقصر.. صور
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