تطعيم 1،2 مليون بالحملة القومية ضد شلل الأطفال في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال أيام الحملة الأربعة السابقة، بتطعيم ١٢١٤٨٦٠ طفلا بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ١٠١.٦ %، من الأطفال المستهدفين من عمر يوم وحتي ٥ سنوات علي مستوي المحافظة





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وجهت بإستمرار فعاليات الحملة يومي الخميس والجمعة، بالأماكن الثابتة، لوصول التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين علي مستوي الجمهورية.





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وأشار "مسعود" إلي أن الحملة تستهدف تطعيم مليون و ١٩٥ ألفا

و٤٩٠ طفلا، من المصريين والمقيمين بالمحافظة، من خلال ٢٤٠١ فريق طبي مدرب للقيام بتنفيذ الحملة، بواقع ٥٠١ فرقة ثابتة بالمركز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، وعدد ١٩٠٠ فرقة متحركة تجوب المنازل والحضانات، مقسمين إلي ١٧٨٧ فرقة بالريف، و٦١٤ فرقة بالحضر، والتطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل بزاوية ٤٥ درجة، وتم عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المكثفة لفريق الإشراف عليها، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال المستهدفين بالحملة داخل محافظة الشرقية.





وأشاد وكيل الوزارة بأداء عمل جميع الفرق الثابتة والمتحركة، والفرق الإشرافية، مقدمًا الشكر لجميع القائمين علي هذا العمل ولوكيل المديرية ومدير عام الطب الوقائي علي الجهود المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة أبنائنا وبناتنا بالمحافظة من مرض شلل الأطفال.