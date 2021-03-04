استعدادات مكثفة ولقاء تاريخي.. بابا الفاتيكان يلتقي السيستاني في العراق

تجري استعدادات مكثفة بمدينة النجف في العراق لعقد لقاء تاريخي بين البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وعلي السيستاني، المرجع الشيعي البارز في العراق.





والسيستاني، البالغ من العمر 90 عامًا، يعتبر الثقل الوحيد الموازي للنفوذ الإيراني في العراق والبابا يعترف بصورة ضمنية بأن السيستاني هو محور الإسلام الشيعي على حساب منافسه، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.





وسيستمر اللقاء 40 دقيقة، في مقر إقامة السيستاني بمدينة النجف وجرت استعدادات مضنية من وراء الكواليس، للاتفاق على كل شيء من الأحذية إلى ترتيبات المقاعد.





وستسير قافلة البابا، البالغ من العمر 84 عامًا، على طول شارع الرسول المزدحم قبل أن يترجل البابا ويسير لمسافة 30 مترا إلى منزل السيستاني المتواضع، الذي استأجره منذ عقود.





وتسود حالة من القلق في النجف من احتمال محاولة الميليشيات الإيرانية إفشال الزيارة، حيث نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول في النجف القول "من الذي يمكن أن يكون مستاء من الزيارة؟ إنها (حوزة قم)"، في إشارة إلى المدينة التي تمثل المرجعية الشيعية في إيران.