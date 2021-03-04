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اقتصاد

مصر الجديدة للإسكان والتعمير تعلن عن طرح كراسة شروط تطوير مشروع هليوبارك

الخميس 04/مارس/2021 - 11:11 ص
صدى البلد
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علياء فوزى
أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير احدى شركات قطاع الاعمال العام عن طرح كراسة شروط للمستثمرين والمطوريين لتطوير مشروع هليوبارك بمساحة 1695 فدانًا بمنطقة القاهرة الجديدة، والتقدم بعروضهم ابتداءً من 22 مارس الجاري.

وقالت الشركة، اليوم الخميس، إن آخر موعد لتقديم العروض يوم الخميس الموافق 27 مايو المقبل.

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وكان مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافق في ديسمبر 2020، من حيث المبدأ على البدء في دراسة طرح قطعة أرض مساحتها 1695 فدانًا في هليوبارك للمشاركة مع مطورين عقاريين.

وحققت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 84.57 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل أرباح بلغت 351.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 77.918 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 732.4 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي
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