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تعليم

رئيس جامعة طنطا: تعديل قواعد مكافأة النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس

الخميس 04/مارس/2021 - 12:20 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على تعديل قرار مجلس الجامعة السابق بجلسته المنعقدة فى سبتمبر 2020 بشأن قواعد صرف مكافأة نشر الأبحاث الدولية أو براءة الاختراع أو نشر كتاب أو جزء من كتاب.

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أوضح رئيس الجامعة، أنه تمت الموافقة على تعديل البند الخامس والمتعلق بتأجيل مكافأة نشر الأبحاث الدولية لعضو هيئة التدريس المعار لحين عودته واستلامه العمل، لتصبح المكافأة بشكل فورى بمجرد ورودها لعضو هيئة التدريس المعار ، بشرط أن يكون النشر يحتوى على الإشارة إلى جامعة طنطا بالبحث المنشور.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة طنطا تدعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، بهدف تحسين تصنيفها الدولي، وإثراء البحوث العلمية التطبيقية التي تساهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.
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