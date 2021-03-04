رئيس جامعة طنطا: تعديل قواعد مكافأة النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس

أعلن الدكتور محمود ذكى ، رئيس جامعة طنطا موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على تعديل قرار مجلس الجامعة السابق بجلسته المنعقدة فى سبتمبر 2020 بشأن قواعد صرف مكافأة نشر الأبحاث الدولية أو براءة الاختراع أو نشر كتاب أو جزء من كتاب. بجلسته





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أوضح رئيس الجامعة، أنه تمت الموافقة على تعديل البند الخامس والمتعلق بتأجيل مكافأة نشر الأبحاث الدولية لعضو هيئة التدريس المعار لحين عودته واستلامه العمل، لتصبح المكافأة بشكل فورى بمجرد ورودها لعضو هيئة التدريس المعار ، بشرط أن يكون النشر يحتوى على الإشارة إلى جامعة طنطا بالبحث المنشور.



