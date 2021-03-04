بينهم الزمر وعبدالماجد.. تأييد إدراج 83 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية

قضت محكمة النقض دائرة الخميس أ الجنائيه برئاسة المستشار عبد الرحمن هيكل نائب رئيس محكمه النقض، برفض الطعن المقدم من عاصم عبد الماجد وطارق الزمر ومجدي حسين وصفوت عبد الغني ومحمد الاسلامبولي وإسلام الغمري ومصطفى حمزة وقيادات الجماعة الإسلامية و٧٦ آخرين على القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة الإسلامية قيادتها علي قوائم الكيانات الإرهابيه والإرهابين.





وأيدت المحكمة اليوم الخميس، إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وما يترتب علي الحكم التحفظ علي أموالهم ووضعهم علي قوائم ترقب السفر والوصول وإسقاط الجنسية.



