وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يكرم مشرفى محو الأمية وتعليم الكبار

قام علاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية لشئون الشباب بتكريم مشرفي محو الأمية وتعليم الكبار بالإدارات الفرعية ورؤساء أقسام الشباب بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية والاجتماع التحضيرى لاستكمال مشروع "المصريون يتعلمون" واستمرار فتح فصول لمحو الأمية بجميع مراكز الشباب والهيئات الرياضية والذى يأتى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.



جاء ذلك بحضور حامد العزب مدير عام الادارة العامة للشباب بالمديرية ومنسقا المشروع بالادارة العامة للشباب الدكتور على فتوح وأسعد على المتولى.



وقد توجّه وكيل الوزارة بالشكر للمشرفين فى مشروع محو الأمية على مستوى الادارات الفرعية عن الفترة الماضية وتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة انطلاقاً من حق كل مصري في التعليم وأن يبقى متعلمًا ما بقى على قيد الحياة وإيمانا بأهمية محو الأمية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .