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أخبار البلد

قوافل «نور حياة» تستقبل 3000 مريض على مدار يومين في 5 محافظات

الخميس 04/مارس/2021 - 02:13 م
صدى البلد
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كتب محمد عبد المنعم
استقبلت صباح اليوم قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" المواطنين من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وقرية أطواب بمحافظة بني سويف، والقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وقرية التفتيش بمحافظة كفر الشيخ، وكفر سعد بمحافظة دمياط، وقرية الوليدية بمحافظة أسيوط وذلك لإجراء الكشف الطبي على العيون وصرف العلاج والنظارات الطبية للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الابصار خلال اليوم وغد.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح إن صندوق تحيا مصر قوافل مبادرة نور حياة يتم تقديم خدمات مبادرة نور حياة في إطار التنسيق مع المشروعات التي تنفذها الدولة لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، مشيرا إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التكامل بين البرامج والخدمات التي يوفرها في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية، ومختلف المشروعات المنفذة من خلال مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عبد الفتاح أنه من المزمع تقديم الخدمة الطبية لنحو 3 آلاف مواطن على مدار اليوم وغد، مشيرا إلى أن القافلة الواحدة تستقبل  500 مواطن  بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، ولفت إلى أن القوافل تجري كشف العيون للمواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة. 

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن المبادرة قدمت خدمة الرعاية الصحية منذ إطلاقها في فبراير 2019 لمواطني 19 محافظة هي: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية، كفر الشيخ، الاسكندرية، دمياط، البحر الأحمر، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، وسوهاج، ومطروح.

يذكر أن الصندوق قام بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118
قوافل «نور حياة» تستقبل 3000 مريض على مدار يومين في 5 محافظات
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