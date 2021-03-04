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بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

الخميس 04/مارس/2021 - 02:54 م
الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر
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حياة عبد العزيز
كشف الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية رئيس مركز البحوث الأسبق، عن موعد انتهاء فيروس كورونا عن العالم.


وقال الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أعلن التحالف العالمي للقاحات (جاڤي) منذ ساعات على صفحته أن هناك أملا كبيرا في رحيل وباء كورونا عن العالم مع نهاية هذا العام".


وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أسباب رحيل كورونا وهي كالآتي:
1- الانخفاض المستمر عالميا في عدد الإصابات الجديدة منذ يناير وحتى الآن.
2- التوسع الكبير في عمليات التطعيم باللقاحات المختلفة عالميا.
3- التغير في درجات الحرارة ودفء الجو وزيادة عدد ساعات سطوع الشمس الفترة القادمة من العام.
4- الملايين الكبيرة من البشر التي أصيبت بالفعل وتعافت واكتسبت مناعة ضد الفيروس.
5- التمسك بارتداء الكمامات والحرص على الإجراءات الاحترازية من تباعد وغيرها.
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