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رئيس الوزراء : نسعى لتأمين أكبر حجم من لقاحات كورونا .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 02:20 م
مصطفي مدبولى
مصطفي مدبولى
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ياسمين القصاص
عبر الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بوجوده مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ، بمركز القطامية لحضور فعاليات أول يوم لإعطاء تطعيم فيروس كورونا للمواطنين .


وأضاف رئيس الوزراء ، خلال تصريحات مذاعة عبر فضائية "تن"، أن الدولة بالفعل قامت بـ بدء حملة تطعيم لكلا من الأطباء والأطقم الرعاية الصحية بالمستشفيات على مستوى الجمهورية، كاشفا أن اليوم تم البدء في إعطاء  أول مجموعة من المواطنين لقاح كورونا، الذين يعتبروا من الفئات الأولوية الأولى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم البدء في إعطاء الجرعة الأولى لهذه الفئة من المواطنين على مستوى الجمهورية .


وأشار "رئيس الوزراء"، إلى أن  الدولة   قد تسعى جاهدا لكى تؤمن على  أكبر حجم من اللقاحات من جميع المصانع والشركات التي تم اعتماد المصل الخاص بهم من هيئة الدواء، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بطريقة علمية حيث يتم اختبار هذه اللقاحات من خلال الهيئة المصرية المعنية بهذا الموضوع في مصر وبعض إجازته يتم التعاقد مع الشركات المنتجة لهذه اللقاحات، ويتم استلام هذه اللقاحات وتوزيعها طبقًا للأولويات، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة تشهد تطعيم أعداد أكبر .
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