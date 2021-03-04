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أخبار العالم

السعودية تسجل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 04/مارس/2021 - 03:02 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة و336 حالة شفاء خلال آخر 24 ساعة.


وأعلنت الوزارة عن إعطاء ‏أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن من خلال 405 مواقع للتطعيم في جميع مناطق المملكة.


ودعت الوزارة السعودية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، الجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي لأخذ اللقاح.


وقال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، إنه سيتم توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل مجاني.


وحسب موقع "العربية" أفاد الوزير السعودي بأن لقاحات كورونا سوف تكون متوفرة في الصيدليات المجتمعية بشكل مجاني، داخل المملكة.


وكان أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، دشن اليوم، مستشفى الأمير محمد بن فهد لأمراض الدم الوراثية بديوان الإمارة، بحضور وزير الصحة توفيق الربيعة، وعدد من قيادات القطاع الصحي.


ووقف الوزير على سير عمل مراكز لقاحات كورونا الشرقية، واطلع على الإجراءات المتبعة بمركز صحي الفيصلية بالدمام.


وأكد وزير الصحة أن المنطقة الشرقية تعد من أكثر مناطق المملكة تطورًا في الجانب الصحي؛ وهذا يعود للدعم الكبير الذي تقدمه القيادة للقطاع الصحي.
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