نشرة أخبار العالم: ضربة أممية لـ إثيوبيا.. خبر محزن من الصحة العالمية.. ومركز الأمراض الأمريكي يحذر من السفر إلى الكويت

قرار عاجل من الأمم المتحدة ضد جرائم حرب ارتكبتها إثيوبيا في تيجراي





الصحة العالمية:

عودة انتشار فيروس كورونا في وسط وشرق أوروبا





أعضاء في الكونجرس يجددون الدعوة لمحاسبة إيران





أول تعليق من إيران بعد تراجع الاتحاد الأوروبي عن انتقادها أمام الوكالة الذرية





تحذير قوي من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي من السفر إلى الكويت





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث المهمة على مدار الساعة وتصدر ذلك:





قرار عاجل من الأمم المتحدة ضد جرائم حرب ارتكبتها إثيوبيا في تيجراي





دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إثيوبيا، لتسهيل دخول مراقبي الأمم المتحدة لإقليم تيجراي، للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي مستمرة، قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.





وقالت في بيان، إنه تم تحديد أطراف متعددة في الصراع، باعتبارها من المرتكبين المحتملين لهذه الأفعال، بما في ذلك قوات الدفاع الوطنية الإثيوبية، وقوات أمهرا الإقليمية والميليشيات المتحالفة معها.





الصحة العالمية: عودة انتشار فيروس كورونا في وسط وشرق أوروبا





قال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا بمنظمة الصحة العالمية "هانز كلوج"، إن دول وسط وشرق أوروبا تشهد عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، وارتفاع حالات الإصابة الجديدة في العديد من دول غرب أوروبا.





وأضاف "هانز كلوج" "أن ما تشهده مستشفياتنا والطواقم الطبية من ضغط مستمر جراء الوباء لا يقابل بأعمال تضامن وتعاون طبي بين جيراننا الأوروبيين.. ومع ذلك، بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا ينبغي أن تكون أنظمتنا الصحية في هذا الوضع".





أعضاء في الكونجرس يجددون الدعوة لمحاسبة إيران





دعا نواب في الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلى محاسبة نظام إيران على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ودعمه الإرهاب والتدمير، وزعزعة الاستقرار في الخارج.





ودعت منظمة الجاليات الإيرانية في الولايات المتحدة، إلى محاسبة طهران بمشاركة 24 عضوا في الكونجرس.





وطالب النائب الجمهوري "توم ماكلينتوك" إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالانخراط في "تأسيس تحقيق دولي حول انتهاكات النظام الإيراني"،.





وشدد على أن التجارب أثبتت على مدى نحو 4 عقود، أن نظام طهران "متعطش للدماء ومسؤول عن المجازر والجرائم داخل إيران، وعن الإرهاب والتدمير خارجها".





كما شدد النائب الديمقراطي "براد شيرمان" على أن "الجميع يعلم دعم طهران للإرهاب"، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية وسابقتيها "صنفت إيران كدولة راعية للإرهاب".





أول تعليق من إيران بعد تراجع الاتحاد الأوروبي عن انتقادها أمام الوكالة الذرية





أعربت إيران، عن ترحيبها بقرار الاتحاد الأوروبي عدم انتقاد طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إنه: "في ضوء الجهود الدبلوماسية المكثفة بطهران وفيينا وعواصم كافة الدول الاعضاء في مجلس الحكام، فقد تم الغاء مشروع القرار اليوم".





واضاف: "ما حدث اليوم من شأنه أن يحافظ على مسار الدبلوماسية، والذي كان قد اتيح من قبل ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ويهئ الارضية لاجراء كامل التعهدات من قبل جيمع أطراف الاتفاق النووي".





وخلص زادة إلى القول إن "ايران تتمنى على الاطراف المشاركة في الاتفاق النووي، ان تستطيع اغتنام هذه الفرص وتضمن من خلال التعاون الجاد، تنفيذ كافة بنود الاتفاق النووي بواسطة الجميع".





وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن عقد محادثات تقنية مع إيران في أبريل المقبل، بعدما تراجعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن طرح مسودة قرار بشأن إيران أمام الوكالة الذرية.





تحذير قوي من مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي من السفر إلى الكويت





أوصى مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي بعدم السفر إلى دولة الكويت، معتبرا أن الخطر الوبائي مرتفع إلى المستوى الرابع، ويأتي ذلك بعدما سجلت الكويت خلال اليومين الماضيين أعلى معدل إصابات منذ تفشي فيروس كورونا قبل عام.





ودعا المركز الأمريكي، جميع المسافرين جوا القادمين إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، الحصول على نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية أو توثيق التعافي من الفيروس قبل صعودهم على متن رحلة إلى الولايات المتحدة.





وقال المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض إن مستوى الخطر الوبائي في الكويت هو في الخانة رقم 4، ما يعني أنه مستوى مرتفع جدًا.





كما قدم المركز معلومات أساسية للمسافرين إلى الكويت، من بينها توصية بعدم السفر في هذا الوقت إلى الكويت، وإذا كان يجب عليك السفر، فلا بد قبل ذلك من إجراء اختبار فيروسي قبل الرحلة بمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام.