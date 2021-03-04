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سيارات

أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور

الخميس 04/مارس/2021 - 06:33 م
كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو 2021
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صبري طلبه

تنافس العلامة التجارية لشركة كيا، بالعديد من الإصدارات داخل الأسواق العالمية، وتعد النسخة سيراتو واحدة من أشهر النماذج التي طرحها الصانع الكوري الجنوبي داخل السوق المصري، وتأتي كيا جراند سيراتو 2021 عبر 3 فئات مختلفة من التجهيزات، وهما LX و EX  و الفئة كاملة الكماليات TOP LINE.

 

تستمد كيا جراند سيراتو 2021 عزمها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 130 حصان، و 192 نيوتن/متر من عزم الدوران، وتنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

 

وجاءت السيارة بقياسات هيكيلية فبلغ طولها نحو 4640 مم، وبعرض 1800 مم، و بارتفاع 1450 مم، ومساحة تخزينية خلفية تستعب لـ 502، و يبلغ استهلاكها من الوقود نحو 6.9 لتر/100 كم، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم، خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية.

 

تحتوي كيا جراند سيراتو 2021 على العديد من وسائل الأمن والسلامة مثل، وسائد الحماية الهوائية AIR BAGS، و فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالفرامل EBD، ومرايات جانبية كهربائية.

 

بالإضافة تجهيزات اخرى مثل، مستشعرات ركن، و مثبت سرعة، و كاميرا خلفية، و شاشة لعرض الوسائط المتعددة بقياس 8 بوصة، ومصابيح أمامية تعمل بتقنية LED LIGHT، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، و فتحة سقف كهربائية للفئات الأعلى تجهيزًا.

 

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة كيا جراند سيراتو 2021 :

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  LX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 309.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EX 2021  محرك 1600 سي سي بسعر 339.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك  توب لاين موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 379.900 جنيه.

أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور
أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور
أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور
أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور
أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور
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